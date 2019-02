Regresso do Estado à REN recolhe apoios da esquerda à direita

A possibilidade de o Estado voltar a ter uma participação na REN - Redes Energéticas Nacionais, que o Governo está a estudar há várias semanas, conforme o Expresso revelou no último sábado, é um cenário que recolhe apoios de vários partidos com assento parlamentar, da esquerda à direita. Uma hipótese que, entre os deputados de várias cores políticas, apenas é reprovada pelo PSD.

Como o Expresso adiantou este fim de semana, o Governo está a estudar a possibilidade de o Estado voltar à REN e uma das hipóteses levantadas foi a da aquisição da participação da Oman Oil, que atualmente tem 12%. Uma posição que hoje, a preços de mercado, custaria ao Estado mais de 200 milhões de euros (a capitalização bolsista total da REN é de 1,7 mil milhões de euros).