PAN quer “sentar o planeta no Parlamento Europeu”

Desafiar lóbis poderosos em nome do ambientalismo, adaptar a economia às alterações climáticas, integrar quem imigra e combater os nacionalismos. São estes os traços principais do programa que o PAN - partido Pessoas-Animais-Natureza - irá apresentar na corrida ao Parlamento Europeu, no próximo mês de maio, e com os quais espera distinguir-se - até porque, defende, seria o primeiro verdadeiro partido ecologista no Parlamento Europeu.

A agenda nacional do PAN, que em 2015 surpreendeu ao reunir votos suficientes para entrar com um representante na Assembleia da República, é conhecida. Primeiro, sucederam-se as brincadeiras com o partido do deputado único que dizia - e diz - não ser nem de esquerda nem de direita; depois, começaram a suceder-se as iniciativas aprovadas ou, sobretudo, os temas pelo menos levados a discussão pública e colocados na ordem do dia em Portugal (recentemente, aconteceu com as touradas).