“Não aguento mais.” A morte da ativista que denunciava abusos sexuais de líderes religiosos

A morte não exclui ninguém das suas lutas. Com Sabrina de Campos não será diferente. Foi o que a ativista brasileira deixou claro na mensagem que publicou no Facebook na noite deste sábado, 2 de fevereiro, no que se anunciava já como uma despedida. “Todas as provas, evidências, sistemas de apoio, redes organizadas e, sobretudo, meu legado e passagem por aqui está entregue ou chegará às mãos corretas. As redes de apoio aos brasileir@s foram criad@s e se expandirão na velocidade da luz! Não se desesperem.” A “passagem por aqui” de Sabrina estava prestes a terminar. “SIM e FIM”, escreveu.

Sabrina de Campos, que também respondia pelo último nome, Bittencourt, tornou-se conhecida no Brasil pelo apoio prestado a vítimas de violência sexual. Usava as redes sociais para partilhar as histórias que lhe chegavam, às quais juntava frequentemente notas autobiográficas - a própria Sabrina contava ter sido abusada desde pequena por membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, popularmente conhecida por Igreja Mórmon, de que os familiares eram devotos. Empreendedora social, Sabrina fazia ainda parte da ONG Vítimas Unidas e fundou o movimento Coame, sigla de Combate ao Abuso no Meio Espiritual, um agregador de denúncias contra padres, pastores, gurus e demais líderes.