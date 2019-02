Economistas preveem que desemprego em 2018 tenha sido o mais baixo desde 2004

Quando pensa no ano de 2004, provavelmente lembra-se do Campeonato Europeu de Futebol realizado em Portugal, ou no lançamento da rede social Facebook. Década e meia depois, o país já conta com um título europeu - alcançado em 2016, em Paris - e o Facebook - que completa 15 anos esta segunda-feira - tornou-se na maior rede social do mundo. Mas, há outro facto a recordar 2004 para os portugueses: a taxa de desemprego em 2018 deve ter diminuído para 7% em termos de média anual. Para encontrar um valor mais baixo é preciso recuar, precisamente, a 2004, quando ficou nos 6,6%.

Os números relativos à evolução do mercado de trabalho no quarto trimestre e, logo, no conjunto do ano, só serão publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) na próxima quarta-feira, mas os economistas ouvidos pelo Expresso apontam todos no mesmo sentido: a taxa de desemprego entre outubro e dezembro deverá ter ficado em torno de 6,7%. O que coloca a média de 2018 nos 7%.