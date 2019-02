Dicas de poupança: qual é o fornecedor de eletricidade mais barato?

É uma das perguntas que mais vezes me fazem. Quer a resposta? Também eu! Se está à espera que lhe diga assim de repente que é a A ou a B, esqueça. Não é possível fazer isso. Mas vou dar-lhe uma dica para saber JÁ se está a ser “enganado” ou não. É muito simples e só tem de ver a sua última fatura de eletricidade.

(Eu espero enquanto vai ao email ou ao dossiê buscá-la)