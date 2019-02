Américo Santos “O sucesso do Trindade radica em cruzar estreias tradicionais com uma programação na lógica dos festivais de cinema”

O que é hoje o cinema Trindade?

Primeiro é preciso dizer que, há dois anos, abrir uma sala de cinema era visto como um risco enorme. A baixa do Porto sempre teve cinema, mas com caráter esporádico. Abrir uma sala com programação diária era contracorrente. Percebíamos, no entanto, que a baixa estava com uma dinâmica cultural muito forte, mas onde faltava uma peça fundamental, que era o cinema. Nesse sentido, o Trindade surgiu na altura ideal, aproveitando, até, a dinâmica criada pelo Rivoli. Criou-se assim um novo circuito numa cidade que teve uma grande influência histórica dos cineclubes. Sempre houve no Porto hábitos cinéfilos muito fortes. O Trindade de hoje faz a ponte entre uma geração nova, de estudantes universitários e profissões liberais, e um público mais velho, que vem dos cineclubes.