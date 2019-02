Os “caminhos da água” vão voltar à Praça de Espanha em 2020

De espaço “complexo e gerador de entropia” com fluxos dispersos de circulação automóvel, o nó da Praça de Espanha, em Lisboa, vai dar lugar a um parque verde de cerca de cinco hectares, que pretende recuperar a ligação pedonal entre a Gulbenkian e Sete Rios, assim como os “caminhos da água” agora submersos.

Por baixo das atuais vias de circulação rodoviária deste ponto da cidade encontra-se “um dos epicentros da maior bacia de drenagem de Lisboa”, por onde passam linhas de água entubada oriundas das escorrências das chuvas em direção ao Vale de Alcântara. Estas linhas vão emergir e dar lugar a uma ribeira ladeada por vegetação e por choupos e carvalhos.