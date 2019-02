O que se passa entre enfermeiros e Governo?

Os enfermeiros marcaram greve às cirurgias programadas até ao final do mês. O Governo criticou a ação - “são absolutamente ilegais” - e foi mais longe: “recorreremos a todas as todos os meios legais que estiverem ao nosso alcance” para travar greve. Até mesmo a uma requisição civil.

“Não podemos confundir aquilo que é o exercício da atividade sindical, o exercício legítimo do direito à greve, com práticas que não são de greves cirúrgicas mas de greves selvagens, que visam simplesmente atentar contra a dignidade dos doentes, contra as funções do Serviço Nacional de Saúde”, acusou António Costa, esta sexta-feira, durante uma visita ao Mogadouro, no distrito de Bragança. “Nós recorreremos a todos os meios para impedir que haja a prática do recurso ilegal à greve, o abuso dos direitos que prejudicam os doentes e que não haja o exercício de funções sindicais por instituições que estejam expressamente proibidas de terem uma atividade sindical”, acrescentou.