As sombras do olhar prostituído

O esboço de sombra de um corpo repousa nas ranhuras da parede suja. Os cabelos longos, desgrenhados, caem de uma cabeça descaída. Quase tapam a fragilidade de um tronco esboçado no jogo de sombras. Com o chão como horizonte na ligeira curva do corpo, uma mulher segura uma túnica a partir da anca. Envolve-lhe numa carícia a coxa direita. O olhar de quem se confronta com a imagem crava-se na fantasmagoria da figura e fixa-se, não nos claros-escuros da nudez, não no desejo de percorrer os contornos de um corpo na aparência jovem, não numa qualquer e desapropriada ideia de erotismo. O olhar não desvenda. Fica aprisionado do mistério contido no rosto escondido. Tapado pelos cabelos. Longos e desgrenhados. Aquela mulher não é aquela mulher. Aquela fração de um quarto escuro com um corpo nu não é o microcosmos de coisa alguma. Aquele retrato do fotógrafo francês Guy Monet, exposto, como outros da mesma série sobre a prostituição em Cebu, nas Filipinas, na galeria Espacio Jhannia Castro, no Porto, próximo do Museu Nacional Soares dos Reis, é antes de mais um fragmento de uma dolorosa viagem aos infernos. Feita em silêncio.

Com pudor. Apesar da dor. Apesar do sofrimento. Apesar do desmoronar do medo plasmado naqueles rostos quase indiferentes. Quase inexpressivos.