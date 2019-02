A 5 de janeiro morreu uma mulher de 80 anos numa fronteira, depois mais 8 idosos: ainda nos lembramos de Donbass?

A Guerra em Donbass - a região no sudeste da Ucrânia da qual fazem parte Luhansk e Donetsk e que faz fronteira com a Rússia - continua. Está tudo na mesma e tudo na mesma quer dizer que há pessoas que continuam a morrer num conflito dentro da União Europeia - atualmente, e por uma enorme margem, o mais mortífero. Esta sexta-feira marca o primeiro dia de fevereiro e é neste mês que se assinalam cinco anos desde que rebeldes pró-Rússia ocuparam a província de Donbass depois de uma revolta separatista ter colhido apoio do Kremlin. Seguiu-se a invasão da península ucraniana da Crimeia e a sua anexação em março desse mesmo ano, 2014.

Basta lermos os relatórios da Missão Especial de Monitorização do Conflito na Ucrânia (SMM) da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) para entendermos que pouco mudou, pouco muda à medida que os dias passam. Nos primeiros 31 dias deste ano, por exemplo, os relatórios falam de permanentes violações do cessar-fogo, que ora são menores num dia em relação ao anterior ora voltam a aumentar logo no dia a seguir, das constantes explosões nas áreas de “desmilitarização”, dos tiroteios sobre edifícios civis. Ainda há snipers, ainda há morteiros a rasgar o volátil cessar-fogo, ainda há guerra. Morrem menos civis mas o leste da Ucrânia está seco de recursos depois de cinco anos de conflito.