Sete universidades, autarquias, Ministério do Ambiente e ZERO lançam Casa Comum da Humanidade

Promover a candidatura do Sistema Terrestre a Património Intangível Comum da Humanidade, no âmbito do debate que decorre na ONU sobre o Pacto Global para o Ambiente, e criar uma contabilidade do Sistema Terrestre que compense quem preserva e valoriza os recursos naturais e penalize quem os destrói, são os principais objetivos da Associação Casa Comum da Humanidade (CCH), que será formalmente constituída em termos legais nesta sexta-feira na Universidade do Porto (UP).

A cerimónia vai decorrer no salão nobre da reitoria da UP, tendo como membros fundadores sete universidades – Porto, Trás-os-Montes e Alto Douro, Lisboa, Nova de Lisboa, Aveiro, Coimbra e Madeira; as câmaras municipais do Porto, Gaia e Guimarães; o Ministério do Ambiente e da Transição Energética; e a organização ambientalista ZERO-Associação Sistema Terrestre Sustentável. Serão assinados protocolos entre a CCH e todos os fundadores, seguindo-se uma assembleia-geral para a discussão e aprovação dos novos estatutos e a eleição da direção.