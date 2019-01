Além de Lisboa e Porto, há duas outras cidades onde estão a ser construídas mais de mil casas novas por ano

A construção de habitação nova em Portugal está a disparar para valores nunca antes vistos. O 'pipeline' de obras que entraram em licenciamento deu um salto de 28% em 2018, correspondendo a mais de 39,4 mil casas em construção, segundo dados da Confidencial Imobiliário, empresa que produz estatísticas para o sector.

Além de Lisboa se destacar com mais de 4,1 mil de casas em construção, e do Porto com 2,75 mil, em 2018 também Braga e Gaia atingiram pela primeira vez a fasquia das cidades nacionais com mais de 1000 habitações novas em carteira.