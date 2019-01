Quem são os homens que seguem Kim Jong-un para todo o lado de bloco de notas na mão

Sempre que viaja pelo país, Kim Jong-un leva no seu rasto ‘um pequeno exército’ de homens munidos de um pequeno bloco de apontamentos numa das mãos e uma caneta na outra. Poderiam até passar por jornalistas não fosse o caso de muitos deles envergarem o uniforme militar.

Trata-se de membros do Partido dos Trabalhadores da Coreia — o único permitido na República Popular Democrática da Coreia — e também de militares. “Anotam o que o líder diz e depois asseguram que as suas instruções são seguidas e concretizadas”, explica ao Expresso Steve Tsang, diretor do Instituto da China da Escola de Estudos Africanos e Orientais (SOAS), da Universidade de Londres.