Na Alemanha já se testa um 'gasóleo limpo', que reduz as emissões de CO2 em 65%

No início desta semana, o ministro do Ambiente ligou a ignição para a discussão sobre o futuro dos carros movidos a diesel e a polémica continua acesa vários dias depois. João Matos Fernandes disse que “quem comprar carros a diesel não terá valor de troca daqui a 4 anos”.

O sector reagiu mal, garantindo que o ministro não conhece em absoluto o que já se está a fazer em matéria de redução de emissões de CO2, mesmo nos carros a diesel, que hoje já poluem – em certos casos – menos que alguns modelos a gasolina.