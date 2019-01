Devedor de risco da CGD pede a insolvência

A MSF Ativos Imobiliários (AI), uma empresa da qual a CGD era até 2015 credora de 22,7 milhões de euros, pediu esta terça-feira no Tribunal da Comarca de Lisboa a declaração da sua própria insolvência. Tanto quanto é conhecido, através do relatório preliminar da auditoria da EY, até 2015 o banco estatal só tinha reconhecido nos seus resultados perdas de €1,1 milhões, equivalentes a 5% daquela dívida.

A MSF AI é o braço operacional da holding para a promoção imobiliária e turística (MSF-TUR.IM) do conglomerado da família Fortunato, o grupo MSF, que colapsou por inteiro no fim de 2018.