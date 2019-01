Aquecimento global com Chicago a bater o dente? Sim, é possível

O glaciar Priestley, na Antártida, regista esta quarta-feira temperaturas superiores às da cidade de Chicago. Este dado pode ajudar a avaliar a dimensão e o impacto do frio extremo que se sente na região centro-oeste, o chamado Midwest, e nalguns estados do Leste dos EUA. Mas há mais: cerca de 212 milhões de pessoas serão atingidas por temperaturas anormalmente negativas nos próximos dias, o que representa mais de 70% da população americana afetada.

Os especialistas falam no ar mais frio numa geração e as autoridades aconselham a população a manter-se em espaços interiores e a dedicar especial atenção aos mais velhos e vulneráveis. Pelo menos cinco pessoas terão morrido desde domingo. Mais de dois mil voos foram cancelados, bem como dezenas de ligações ferroviárias de e para Chicago. O serviço de entrega de correio não será feito em dez estados e há registo de falhas de energia nalgumas zonas. Centenas de escolas foram fechadas, enquanto muitas cidades do Midwest abriram abrigos para a população se aquecer.