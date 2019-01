O retrato do país segundo Assunção Cristas

Bolsas de vandalismo à volta das grandes cidades, hospitais em estado de degradação, economia a arrefecer sem remédio. Quem ouvir o CDS e a sua líder, Assunção Cristas, a fazer um diagnóstico do que falha no país - como aconteceu ao longo de dois dias, nas jornadas parlamentares do partido, em Braga - terá um retrato bem diferente daquele que é traçado pelo Governo. “Falta, falta, falta, não há uma área no nosso país em que isso não seja sinalizado”, lamentava Cristas esta terça-feira, no encerramento do evento.

As falhas apontadas são mais que muitas, com soluções de uma “verdadeira alternativa” - sem “ambiguidades”, farpa que o CDS aponta cada vez com menos pudor ao PSD - a serem elencadas pela líder dos democratas-cristãos, que diz querer “tirar o país da cepa torta”. Há muito que se conhece a ambição de Cristas de ser primeira-ministra - mas o que quer mudar num país que diz ser “poucochinho” graças à governação de que é “vítima”?