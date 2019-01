Eles só queriam ver o Boavista jogar, mas acabaram por criar uma das 100 startups mais importantes da Europa

O que leva dois irmãos a criarem a partir da Suíça uma plataforma de streaming para transmissão de jogos de futebol? Simples: estarem longe de casa e não conseguirem ver o Boavista jogar. Cinco anos depois, a empresa criada por Pedro Presa e João Presa, a MyCujoo, “conseguiu consolidar-se como a maior empresa de streaming na indústria do futebol” e foi considerada por um júri composto, entre outros, pelo “Financial Times”, o Google, a Nesta e o Conselho Europeu, como uma das 100 startups de base tecnológica mais decisivas da Europa e uma das 20 mais inovadoras e destacadas.

Pedro Presa, adepto fervoroso do Boavista, não estava preparado para não poder acompanhar os jogos do seu clube quando este desceu, em 2009, para a III Divisão e os jogos que disputava deixaram de ser transmitidos na televisão. Lançou-se ao mercado à procura de uma solução de distribuição digital para os clubes de divisões secundárias e acabou por identificar uma oportunidade de negócio.