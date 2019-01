Brexit. Theresa May promete o que Bruxelas já rejeitou

A primeira-ministra do Reino Unido quer renegociar o acordo de saída da União Europeia com os demais Estados-membros. Reconhecendo esta terça-feira, no Parlamento, que “são necessárias alterações ao acordo”, chumbado estrepitosamente em dezembro, a governante prometeu três coisas: ouvir mais os deputados; garantir que o Brexit não resulta em menores direitos laborais ou exigências ambientais; e, sobretudo, fazer mudanças à solução que evita a fronteira na Irlanda.

Num debate que decorria à hora de fecho desta edição, a também líder conservadora defendeu que a Câmara dos Comuns votasse a favor da emenda proposta pelo seu companheiro de partido Graham Brady, cujo texto “exige que o backstop da Irlanda do Norte seja substituído por arranjos alternativos para evitar uma fronteira física; aprova a saída da União Europeia com um acordo e apoiaria o acordo de saída sujeito a esta mudança”. Segundo May, o facto de apoiar uma emenda que vai contra o que propusera em dezembro é apenas prova de que sabe ouvir.