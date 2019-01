Só a Função Pública escapou aos cortes de Centeno em 2018

Os números são da Direção-Geral do Orçamento (DGO) e constam do último boletim sobre a execução orçamental de 2018. Durante o último ano, as administrações públicas gastaram menos 2.462 milhões de euros face ao inicialmente previsto no Orçamento do Estado (OE) para 2018. A única rubrica da despesa que o ministro das Finanças não conseguiu cortar foi a dos gastos com pessoal, que resvalou 403 milhões de euros.

O pior é que a receita efetiva acabou por ficar 1.009 milhões de euros abaixo do orçamentado pelo ministro das Finanças no OE2018. A arrecadação de impostos diretos e de contribuições para a segurança social até superou as expectativas em 2.042 milhões de euros, mas os impostos indiretos e restantes receitas correntes e de capital acabaram por desapontar, ao não conseguirem alcançar as metas fixadas pelo Terreiro do Paço. Destaque, aliás, para a menor receita arrecada pelo imposto sobre os produtos petrolíferos (menos 81 milhões de euros) e pelo imposto sobre o tabaco (menos 69 milhões de euros) face a 2017.