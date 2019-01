O partido do táxi quer um autocarro com lugar para 116

Passa pouco das nove horas e meia da manhã e, em Braga, a meteorologia não é simpática: o frio e os chuviscos obrigam os deputados do CDS a entrar em passo de corrida no autocarro que os levará às várias paragens que têm pela frente. O tamanho do veículo não passa despercebido a ninguém e cedo começam as graças sobre o partido cujos deputados cabiam, outrora, num táxi e que quer encher agora um autocarro de dimensões consideráveis. Em tom de brincadeira, o líder parlamentar, Nuno Magalhães, remata a conversa antes de ocupar o seu assento: “Mas este ainda não chega: não tem 116 lugares”.

Há precisamente um ano que o CDS mantém o mesmo discurso com as legislativas de outubro em mente: o partido quer fazer parte de uma maioria de centro-direita no Parlamento - ou seja, de 116 deputados - e, sem esconder a ambição mesmo perante a troça de outros partidos e comentadores, trabalha para ser a primeira escolha dentro do bloco da direita. Esta segunda-feira, no arranque de mais umas jornadas parlamentares que levaram os deputados a vários pontos do distrito de Braga, a estratégia manteve-se bem definida: por um lado, a crítica constante ao Governo, sem perder oportunidade de apontar erros em qualquer que seja o assunto; por outro, o ênfase em espetar bandeiras, elencando todos os temas a que o CDS chegou primeiro… e deixou o resto da oposição (leia-se, na atual composição parlamentar, o PSD) para trás.