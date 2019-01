“O futuro será negro. É importante criar condições para que não seja violento”

A Venezuela vive num clima de “incerteza total” depois de “um rapaz se ter autoproclamado Presidente do país numa praça de Caracas de forma bastante irregular”. A avaliação é do investigador do Centro de Estudos Internacionais (CEI) do ISCTE Marcelo Moriconi, que sublinha ao Expresso que “a muito rápida tomada de posição da comunidade internacional” de apoio a Juan Guaidó revela que “ninguém está a pensar na sociedade venezuelana”.

Na última quarta-feira, o recém-empossado presidente da Assembleia Nacional autoproclamou-se Presidente interino do país, duas semanas depois de Nicolás Maduro ter tomado posse para um novo mandato presidencial. As eleições que reelegeram Maduro, em maio do ano passado, foram marcadas por um boicote da oposição e queixas de manipulação de votos. Guaidó, de 35 anos, foi imediatamente reconhecido como Presidente legítimo da Venezuela por vários países, incluindo os EUA, logo acusados por Maduro de quererem governar à distância através de um golpe de Estado orquestrado com a oposição.