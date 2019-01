O futuro do trabalho é multicolor

A PricewaterhouseCoopers (PwC) começou em 2007 a tentar desenhar aquilo que será o mundo do trabalho em 2030. E chegou a uma conclusão: o futuro far-se-á a quatro cores: azul, verde, amarelo e vermelho. O resultado está num estudo tornado público recentemente, intitulado: “Força de trabalho do futuro: as forças concorrentes que vão moldar 2030”.

Quando a consultora iniciou o seu trabalho de tentar prever o futuro, o mundo estava ainda “a tentar perceber de que forma a tecnologia poderia potenciar e suster um mundo de negócios fragmentado”. Este trabalho da PwC incluiu ainda a realização de questionários a cerca de dez mil pessoas da China, Índia, Reino Unido e EUA a quem foi pedido que perspetivassem o que acreditam que vai ser o futuro. Os resultados refletem tudo isto.