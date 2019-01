Djokovic a cinco passos do céu

Há um termo técnico usado no ténis para designar o tratamento que Novak Djokovic aplicou a Rafael Nadal na final do Open da austrália que se disputou este domingo em Melbourne: massacre. O sérvio ganhou ao espanhol por três sets a zero, cometeu apenas 9 erros forçados (contra 28 do adversário) fez mais winners e no primeiro set perdeu apenas um ponto quando estava a servir. “Fez de Nadal um jogador vulgar”, admirou-se Barbara Schett, ex-jogadora e comentadora do Eurosport. Até encontrar Djokovic, Nadal esmagou todos os adversários e não perdeu um único set. O sérvio nunca teve o lugar na final em risco, mas dois jovens lobos deram-lhe luta: Shapovalov e Medvedev foram os únicos a conseguir ganhar-lhe um set.

No final do jogo, que durou pouco mais de duas horas, um jornalista italiano enumerava os feitos do sérvio com num tom quase indolente: “Sétimo título na Austrália, 15.º Grand Slam da carreira...”. “Not too bad, hein?” retorquiu Djokovic numa imitação perfeita de Don Corleone.