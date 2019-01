“Depois dos artistas do paleolítico ninguém inventou mais nada”: o que Picasso disse e o que Foz Coa mostra

A arte rupestre do Vale do Coa, um dos maiores tesouros de Portugal, parece caminhar finalmente para um futuro mais tranquilo. Saiba as novidades e aproveite as dicas para um fim de semana rodeado de arte com 20.000 anos

Em dezembro passado, no ano em que se celebrou o vigésimo aniversário da classificação do Vale do Coa como Património Mundial, Bruno Navarro, presidente da Fundação Coa Parque, afirmava ao ‘Jornal de Notícias’ que o Governo retirou “a corda do pescoço da fundação” e as receitas próprias deverão atingir em 2022 o meio milhão de euros, valor que dará para “cobrir todas as responsabilidades inerentes aos vencimentos dos funcionários”.

Será mesmo desta que vão acabar os anos negros de falta de financiamento, que levou até à penhora da loja do museu?