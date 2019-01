Banca já não avaliava as casas em valores tão altos há 10 anos

O valor a que os bancos avaliam as casas está a subir há quase dois anos. São 22 meses consecutivos de crescimento do valor médio por metro quadrado (m2), até aos 1.220 euros registados em dezembro, revelam os números do INE - Instituto Nacional de Estatística.

Feitas as contas, isto significa que em dezembro último, os bancos estavam a avaliar as casas para efeitos de crédito à habitação 113 euros acima de março de 2017, o valor mais alto da última década (dezembro de 2008 fechou nos 1.133 euros).