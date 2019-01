Angola leva Mota-Engil a valorizar 25%

A Mota-Engil, o conglomerado da família Mota, teve em 2018 um ano horrível na bolsa. Foi a cotada que mais perdeu, destruindo mais de metade do seu valor. Num ano, perdeu 360 milhões de euros, encolhendo a fortuna da clã de António Mota em 240 milhões.

Novo ano, nova viagem. A construtora entrou em 2019 com o pé direito e, beneficiando de notícias que deram conta da entrada no capital de investidores institucionais, logo apanhou o pelotão da frente das valorizações.