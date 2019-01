Portugal é o quinto país da UE que menos usa a Internet

A internet está mesmo no meio de todos nós. E em todos os dispositivos com que lidamos diariamente: nos smartphones, nos computadores, nos tablets e até mesmo em certos relógios e nas televisões mais recentes. No ano passado 85% das pessoas entre os 16 e os 74 anos da União Europeia (UE) relataram ter usado a internet nos três meses anteriores. Estes dados sobre a utilização da Internet na UE foram divulgados esta quinta-feira pela Eurostat, autoridade estatística da União Europeia, e revelam que a percentagem variou entre um uso quase pleno da rede por parte da população da Dinamarca (98%) e 65% de utilização na Bulgária. Nesta lista, Portugal ficou num tímido 24º lugar entre os 28 países da UE, ficando só à frente da Itália, Grécia, Roménia e, claro, Bulgária.

Se olharmos para a evolução deste cenário, verifica-se que a utilização da Internet na União Europeia tem crescido muito rapidamente ao longo dos anos - em 2007, a média foi de 57%; em 2012 era de 73%; em 2018 estava nos 85%.