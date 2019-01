Faltam 10 mil casas por ano em Lisboa

O ano passado foi de recordes no sector. Nunca se investiu tanto no chamado imobiliário de rendimento (imóveis para terciário mas com inquilinos de longo prazo). Aplicaram-se €3,5 mil milhões neste segmento, o que representou um crescimento de 54% face a 2017.

“Este crescimento reflete o dinamismo do mercado nacional, impulsionado tanto pela entrada tardia de Portugal no ciclo de investimento pós-crise económico-financeira global, como pelas transações de portefólios de escritórios, centros comerciais e o portefólio imobiliário da seguradora Fidelidade, maioritariamente residencial, composto por 277 ativos”, pode ler-se num estudo agora apresentado pela consultora CBRE, intitulado ‘Tendências do Mercado Imobiliário para 2017’.