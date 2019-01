Embaixador apela a 20 mil britânicos não registados em Portugal que o façam antes do Brexit

Chris Sainty assumiu funções como embaixador do Reino Unido em Portugal em outubro último. Fala um português gramaticalmente correto, com pouco sotaque, e sabe que o Brexit é um enorme desafio diplomático: “Enquanto embaixador, o meu principal dever é promover e defender os interesses e os direitos dos cidadãos britânicos em Portugal. Nesta altura, esta tarefa tem um significado especial”.

Tem tido vários encontros com a comunidade britânica residente em Portugal. Vai intensificar esta agenda até 29 de março?

Temos tidos vários encontros e vamos continuar a tê-los antes e depois da data da nossa saída [do Reino Unido da União Europeia].