A nova era do vinho do Porto em 12 visitas imperdíveis

É fruto da mais antiga demarcação vitivinícola do mundo e motivo de um dos mais antigos acordos comerciais entre dois países: Portugal e Inglaterra. Apesar de tudo apontar para a antiguidade deste vinho, a verdade é que tudo se renova à sua volta. O Boa Cama Boa Mesa escolheu três hotéis, três restaurantes, três caves e três quintas no Douro para aprofundar conhecimentos sobre o néctar cada vez mais jovem que é emblema de Portugal nos quatro cantos do mundo. Celebre-se, pois, no domingo, o Dia Internacional do Vinho do Porto!

É “o” hotel vínico, especialmente dedicado ao Porto, mas aberto a todas as referências nacionais. Ao subir a escadaria de acesso ao lobby, a estátua de Baco, deus romano do vinho, dá as boas-vindas. Não bastava ter escolhido os socalcos de Gaia (desenvolvendo-se como uma vinha) e ficar com o Douro e o casario do Porto a seus pés, era preciso mais... Daí que o The Yeatman se associe a 83 parceiros, fazendo jantares vínicos e batizando com o seu nome os quartos e suítes, todos com terraço privado e a mesma vista épica. A Bachus Suite tem cama rotativa e um jacuzzi em cobre junto à lareira, enquanto a Master Suite da Taylor’s tem uma cama inserida num balseiro. O tema estende-se ao spa, onde se fazem tratamentos com produtos à base de uva. A piscina interior e a exterior, em forma de decanter, são obras de arte. A cave de vinhos alberga mais de 27 mil garrafas e tem uma nova zona para provas e masterclasses. Destaque ainda para o premiado restaurante de a alta cozinha The Yeatman. Quarto duplo desde €170.