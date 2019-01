Ninguém pára “Bohemian Rhapsody”

Ele há coisas do arco da velha. “Bohemian Rhapsody” levou chumbo que se fartou da crítica antes de chegar às telas. Mesmo à séria. O filme estreou-se em finais de outubro sob uma nuvem negra, mas os bons resultados de bilheteira alcançados nos primeiros dias de projeções por esse mundo fora começaram por fazer prova de vida do iminente sucesso do ‘biopic’ dedicado a Freddie Mercury e à ascensão dos Queen.

Ao fim de três meses de estrada, e tendo arrecado pelo caminho os Globos de Ouro para melhor filme e para melhor ator dramático (Rami Malek), “Bohemian Rhapsody” está à beirinha de ultrapassar a meta dos 800 milhões de dólares (pouco mais de 703 milhões de euros) na venda global de bilhetes, uma ordem de grandeza somente reservada aos ‘blockbusters’ de Hollywood, dando para já um bailinho de receitas a todas as restantes longas-metragens dedicadas à vida e obra das estrelas do universo da música.