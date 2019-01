LIS-Water. Centro Internacional para a Água nasce em Lisboa

Juntar ciência, tecnologia e políticas públicas na gestão e regulação dos recursos hídricos e dos serviços de água, é o principal objetivo do Centro Internacional para a Água de Lisboa (LIS-Water), que vai nascer no campus do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). O LIS-Water envolve a participação de mais de 120 organizações portuguesas e estrangeiras, já tem garantido um financiamento nacional de €18,2 milhões e espera apoios de €12 milhões da Comissão Europeia.

É o segundo centro de excelência europeu a ser criado em Portugal – o primeiro foi o Centro de Investigação de Excelência em Medicina Regenerativa e de Precisão da Universidade do Minho –