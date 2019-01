A Marvel e a Netflix chegam aos Óscares

Os super-heróis da Marvel sempre estiveram no pelotão dianteiro quanto a receitas de bilheteira, mas, salvo em categorias puramente técnicas, nunca sonharam aceder à zona mais nobre das estatuetas douradas que, todos os anos, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas atribui.

Este ano, “Black Panther” (o primeiro filme de super-heróis num universo africano), depois de se ter posicionado, orgulhosamente, como nº 2 do box office mundial de 2018, com mais de 1.100 milhões de euros de receita, aparece agora, com sete nomeações (entre as quais a de Melhor Filme), numa posição nunca vista para o género de filmes em que se situa.