Corpo de mulher resgatado após queda de viatura em ravina na Madeira

O corpo da mulher que estava na viatura que caiu nesta segunda-feira numa ravina na zona da Ponta de São Lourenço (Machico), Madeira, foi hoje recuperado, com o óbito a ser declarado no local, disse à Lusa fonte da capitania.

"O resgate foi concluído cerca das 21h15 e confirmou-se o óbito da mulher que estava encarcerada na viatura. A operação foi efetuada pela equipa de grande ângulo dos bombeiros de Machico", disse à Lusa Guerreiro Cardoso, capitão do porto do Funchal e Porto Santo e também chefe do Departamento Marítimo da Madeira.

O alerta para a queda da viatura na Ponta de São Lourenço foi dado às 17h23, com o capitão de porto a explicar que tentaram efetuar a operação por mar, mas que tal não foi possível. Foi uma embarcação marítimo-turística que deu o alerta, depois de ver que a viatura tinha caído de uma altura de cerca de 50 metros, não sendo ainda conhecidos os motivos da ocorrência. Segundo a mesma fonte, o caso está a ser investigado pela PSP.

Estiveram no local da ocorrência elementos da Polícia Marítima, a embarcação salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos, o SANAS - Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos, os bombeiros de Machico e a PSP.