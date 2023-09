Teatro: “A Tempestade”, de William Shakespeare. O mágico e a ilha

Com a inteligência, a argúcia e a pertinência que caracterizam as suas leituras, Harold Bloom escreveu, a propósito de “A Tempestade”, e quase de passagem, como introdução ao que de facto lhe interessa, que se trata de “uma peça virtualmente sem intriga” (“A play virtually plotless”; Harold Bloom, “Shakespeare, The Invention of the Human”, 1998). A afirmação, muito evidentemente, não é inocente; mas também não é falsa, ou antes, não é totalmente falsa. “A Tempestade” passa-se numa ilha, e tudo aquilo que se passa decorre de uma tempestade, literalmente. Próspero e Miranda, o Duque de Milão e a sua filha, de 15 anos, habitam esse lugar, juntamente com Ariel, um espírito do ar, e Caliban, uma figura semimonstruosa, ligada à terra. Próspero e Miranda vivem ali há 12 anos, depois de António, irmão do Duque, ter usurpado o poder e enviado Próspero e a filha para uma morte certa, no mar. A morte não aconteceu, e no final de uma verdadeira “navegação maravilhosa” — a primeira da peça — em condições totalmente adversas, chegaram à ilha. Ao tempo da ação — com enredo ou sem ele — existe uma tremenda tempestade, um naufrágio, e um grupo de personagens chega, também, à ilha; António, o usurpador do ducado de Milão; Alonso, rei de Nápoles; Sebastião, o seu irmão; Fernando, filho do rei; Gonzalo, um nobre; marinheiros e outros. Regressam das festas de casamento da filha de Alonso com o rei de Tunes.

Da mesma maneira que Próspero governa Ariel e Caliban, que o servem em modos diversos e complementares, também ele governa os acontecimentos, com a ajuda de Ariel, que cumpre fiel e exemplarmente as suas ordens. Próspero é um mágico, um homem que perdeu o ducado por ter confiado o exercício do poder ao irmão; e por ter preferido às atividades mundanas da política e do estado, o estudo, a sua biblioteca e os seus livros. Na ilha, contudo, e além de coisas que a bondade de Gonçalo providenciou — “ricos ornamentos, roupa branca, tecidos e outras coisas necessárias” — o estudo continua a ocupar o melhor do tempo do Duque; a providência do nobre Gonçalo não esqueceu os “volumes da minha biblioteca/ que eu estimo mais do que o meu ducado”.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.