Teatro: Vida, morte e representação no Novo Ático do Coliseu do Porto

A ideia para este espetáculo terá nascido da vontade dos artistas em combinar as linguagens da música e do teatro, reunindo os processos criativos de cada uma das áreas num só objeto compósito. Os artistas são o Triedro e o Ensemble/Sociedade de Atores. No primeiro caso trata-se de um trio formado pelos músicos Ricardo Pinto (piano), Frederic Cardoso (clarinetes) e Paulo Costa (percussão); juntos dedicam-se à criação musical contemporânea e à improvisação.

Jorge Pinto, que integra o Ensemble e encena o espetáculo, refere como, durante o tempo em que foram pensando na maneira de criar um espetáculo, foram sendo levados, também, a elaborar uma ficção dramatúrgica, de um ponto de vista narrativo: músicos e atores encontram-se em casa de um outro ator e vão sendo motivados, no seu trabalho, pelos sons que começam a ouvir; aos sons da música respondem sons das palavras; às palavras correspondem mais sons; e assim se foi tecendo uma trama global, num diálogo entre artistas e entre géneros performativos. As palavras, contudo, não derivam de uma improvisação, mas sim de três textos, um de Francisco Luís Parreira e dois de Álvaro García de Zúñiga. São percorridos por ideias de ausência, memória e representação, no primeiro caso, e por um trabalho sobre a linguagem, quer de um ponto de vista predominantemente filosófico, quer de um ponto de vista existencial, na relação entre vida, morte e representação, no caso dos textos de Zúñiga. São falados em português (F.L.P.) e em castelhano (A.G.Z.), contribuindo, assim, para enfatizar a motivação essencialmente sonora de todo o projeto. Encenação de Jorge Pinto e interpretação de João Paulo Costa, Frederic Cardoso, António Parra e Jorge Pinto, atores, além dos músicos do Triedro.