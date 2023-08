Da Ameixoeira para o mundo: o festival Todos é mesmo para todos

Em conversa com Miguel Abreu, a quem se deve o conceito do festival Todos e que é o seu diretor-geral, falamos de vias de comunicação, e fico a saber que uma das coisas que terá contribuído para as dificuldades de comunicação entre certas zonas da cidade foi a construção, justamente, de vias de comunicação — viadutos e afins; foram coisas que vieram transformar as deslocações simples em deslocações complicadas, com desvios e voltas que, anteriormente, não eram necessários para ir de um lugar para outro. Não se trata de estar “contra” apenas por estar “contra”, nem, muito menos, de estar do lado de ontem em vez do lado de hoje, ou de pensar que o presente e o futuro são sempre piores do que o passado; nada disso. Aquilo de que se trata é, apenas e simplesmente, de olhar para aquilo que se faz, e pensar naquilo que, talvez, de uma próxima vez, se possa evitar, ou fazer melhor.

