Dança: A descida às entranhas de Wim Vandekeybus no festival Extramuralhas

“Humanimalidade.” É esta a palavra com que Olivier de Sagazan, performer e artista visual, qualifica o que faz e que está presente em “Hands do not touch your precious Me”, que cocriou com o coreógrafo e realizador belga Wim Vandekeybus. Esta obra, de 2021, misto de espetáculo de dança, performance escultural visual, concerto e filme, regressa a Portugal esta semana, no âmbito do festival Extramuralhas.

Wim Vandekeybus afirmou-se mundialmente nos anos 80 com coreografias radicais, em que o corpo se punha em risco de acidente e de lesão pela vertigem alucinada da velocidade com que atravessava o palco. “What the Body Does Not Remember” (1986) tornou-se icónica no universo da dança mundial ao levar a entrega física ao limite, com muitas colisões entre corpos resultantes de uma corrida desenfreada. A essa violência, introduziu ainda tijolos, que eram lançados entre os bailarinos. O grande mérito estava na qualidade da dramaturgia, na lógica de composição de todos os elementos, em que a música original de Thierry de Mey e Peter Vermeersch foi fundamental. De então para cá, Wim Vandekeybus continuou a coreografar, e realizou filmes. Em 2016, a irmã, também realizadora, Lut Vandekeybus, estreou um documentário sobre ele, “Wim”, onde percorre o imaginário rico e diverso do artista, mas também revela o seu lado mais íntimo.