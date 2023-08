Teatro também é boa comida e boa bebida

É a 25ª edição da Festa do Teatro, o festival criado, planeado e programado pelo Teatro Estúdio Fontenova, de Setúbal — com direção artística de José Maria Dias e direção de produção de Graziela Dias, duas faces da mesma moeda. Nesta data, e com o número 25 como base de partida, os organizadores do festival publicam um texto de apresentação em 25 pontos, no qual são enunciadas muitas das questões que atravessam toda esta aventura. Elas passam por coisas como espaços e lugares, relações com o público, linguagens e registos expressivos da comunicação artística, questões de dimensão, abrangência e expansibilidade, políticas de relacionamento com artistas emergentes e novas linguagens em artes performativas, conhecimento e saber, dinheiro... e a lista poderia continuar.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.