Dança: O fabuloso destino de Joãozinho da Costa

Por estes dias, o festival Citemor apresenta espetáculos combinando peças terminadas e outras que estão ainda em processo de pesquisa. “Atos Isolados”, de Joãozinho da Costa, é um desses exemplos de criadores que se encontram em residência artística durante o período do festival e que, no contexto do calendário de eventos do Citemor, partilham o momento de investigação em que se encontram. Joãozinho da Costa começou por jogar futebol. Depois de uma lesão, começou a fazer workshops de teatro e novo circo e descobriu em si um outro corpo, expressivo, que primeiro se desenvolveu muito em cumplicidade com o encenador Rui Catalão.

