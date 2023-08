Teatro: Temos de falar sobre a menopausa

Qual é a relação entre a Hippotrip (o autocarro anfíbio para uma visita turística por Lisboa) e a perda da libido feminina com a menopausa? A resposta não é evidente. Mas é através de relações muito pouco óbvias que a criadora, performer e escritora Sónia Baptista compõe as suas peças. A nova criação, que se apresenta em antestreia esta semana no festival Citemor, adequadamente intitulada “Sweat, Sweat, Sweat”, leva ainda mais longe o quebrar das fronteiras entre a arte e a vida da artista: celebra 50 anos de vida, aborda a menopausa, ao mesmo tempo que faz uma retrospetiva sobre o seu percurso artístico e cria ligações, umas mais literais outras surpreendentes, com as emblemáticas minipeças “Haikus” que a revelaram como criadora há duas décadas.

Em 2001, Sónia Baptista recebeu o Prémio Ribeiro da Fonte de Revelação na área da Dança por um conjunto de performances muito breves que intitulou genericamente de “Haikus”, inspiradas pelos poemas japoneses muitíssimo breves. O seu trabalho artístico foi ganhando outros suportes e formatos, fez-se poesia, escrita, mas também foi corporizada em performances de grande rigor e detalhe na palavra e no gesto; andou sempre obcecada por animais; e teve um longo período de preocupações ecológicas, que encontravam eco numa identidade artística com grande contenção e economia nos recursos estilísticos. A arte que fez até hoje foi sempre pessoal, mas essa dimensão intimista ganhou maior visibilidade em 2017, quando criou “Triste in English from Spanish”, onde abordou estados de tristeza profunda e de depressão.