Teatro: O estado de emergência dos SillySeason

“All Tomorrow’s Parties” é mais do que uma mostra de criações artísticas. Com curadoria do coletivo teatral SillySeason, é um convite a seis criadores, para estarem dez dias em residência no espaço Gaivotas 6, em Lisboa, e no final, em dois dias, partilharem e discutirem as matérias que andaram a investigar.

Paula Lovely, João Cachola, Filipa Bossuet, Jorge Neto, Joana Petiz e Lara Mesquita abordam questões como a gentrificação das cidades, a construção de identidade de uma pessoa queer no seio familiar, o racismo ou a ‘resignificação’ de conceitos como amor, morte, desencantamento...