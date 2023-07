Teatro: Criar, reciclar, reexaminar. Está aí o Citemor 2023

​Há muito pouco tempo, tive a oportunidade de, nesta mesma secção, e a propósito do festival Vaudeville Rendez-Vous, referir dois eixos que percorriam o referido festival, estruturando a sua realização — reescrita e dramaturgia (edição 2646, 14/7/23). A ideia de reescrita aparece, agora, a propósito da edição do Citemor deste ano. Trata-se, bem entendido, de “reescrita” num sentido muito lato, abrangente; um sentido em que reescrever é um ato próximo do ato de reciclar ou de aproveitar. Trata-se, em qualquer caso, de uma atitude que nos leva a olhar para aquilo que existe, e tentar fazer com que não só as coisas não desapareçam, como fazer com que aquilo que já existe seja fator de criação agora, hoje. No caso do Citemor, esta atitude é matéria constitutiva, essencial, de muitas das obras apresentadas, no sentido em que um número significativo delas decorre da maneira como o artista cria, em função de um percurso, de um repertório, de uma atividade, de um espetáculo, de uma obra — e como, assim, todas essas existências, por assim dizer, são, agora, recicladas, reativadas, reexaminadas.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.