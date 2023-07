Festival de Almada: a bela vindima, “não por mérito do viticultor”, deixará boa memória

Por onde começar? No final do Festival de Almada, Inês de Medeiros, autarca da cidade, terminaria por dizer que seria difícil escrever sobre uma seleção tão extraordinária, rica e diversa como foi esta 40º edição. Uma frase que podia ser apenas de ocasião – própria de quem faz política e está habituada a cumprir protocolos – não se desse o caso de duas horas depois essa mesma impressão ter sido confirmada pela votação para a escolha do Espetáculo de Honra do próximo ano, numa eleição muito diversa e renhida, na qual 441 dos espectadores (das 505 assinaturas vendidas) afirmaram o seu voto, dispersando-se por diferentes espetáculos, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores.