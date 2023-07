Teatro: O caos e o engenho do circo contemporâneo no festival Vaudeville Rendez-Vous

Este ano, existe no festival Vaudeville Rendez-Vous um espetáculo chamado “Raiz”, pelo Circo Caótico (Famalicão, 20; Barcelos, 21; Guimarães, 22); e existe um outro chamado “Maña”, pela companhia Manolo Alcántara, de Espanha (Braga, 20; Famalicão, 21; Guimarães, 22). É curioso que uma companhia de circo inclua no seu nome uma referência ao caos, essa desorganização total. Claro que é lógico que isso esteja no nome, também; afinal, trabalhando num sistema de forças em oposição, desafiando a força da gravidade para construir figuras em equilíbrio, levando o esforço físico quase aos seus limites para recobrar, imediatamente, energia e impulso, “Raiz” e o Circo Caótico são, no seu conjunto, uma excelente metáfora, uma alegoria, do trabalho de organização que é a construção de um espetáculo — ou de uma obra de arte, o que vem a ser o mesmo. “Maña” é um espetáculo que é, também, uma performance-instalação e que parte da noção de “engenho”. Durante o espetáculo, os artistas constroem — engenhosamente — uma roda, feita de grandes caixas; inventam a roda, de facto, com a ajuda de roldanas, cabos, cordas, ferramentas; constroem um mecanismo a partir da utilização de ferramentas e de outros mecanismos.

Em qualquer dos casos, “Raiz” e “Maña”, o corpo dos artistas é a origem de todo o trabalho, de todo o movimento do espetáculo; tudo isto num tempo determinado, ritmado, organizado. O Vaudeville Rendez-Vous, festival internacional de circo contemporâneo, organizado pelo Teatro da Didascália, em coprodução com os municípios de Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão, realiza este ano a sua nona edição. Este tempo de existência motiva, na pessoa dos seus diretores artísticos, Bruno Martins e Cláudia Berkeley, uma série de reflexões, quer no que diz respeito ao circo contemporâneo, quer naquilo que se prende com a organização do festival. Duas dessas preocupações passam, justamente, por interrogações quanto ao que é um espetáculo e quanto ao que é um festival, nomeadamente, este festival. E quanto à maneira como, num caso e no outro, se constroem estes objetos; ou seja, como se constrói uma ordem a partir de materiais — e de pessoas — à espera de uma determinada configuração. Assim, e mais concretamente, surgem as questões da reescrita e da dramaturgia.