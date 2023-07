Teatro: “Agamémnon” é um exercício da justiça. No Centro de Artes de Lisboa, durante cinco dias

Na Grécia antiga, durante os concursos dramáticos que se realizavam no contexto das festividades dionisíacas, era costume os poetas dramáticos concorrerem com um conjunto de quatro peças: habitualmente uma trilogia de tragédias, e um drama satírico. A única trilogia que nos chegou completa foi a “Oresteia”, de Ésquilo; do drama satírico temos, apenas, um breve fragmento. Ésquilo é, dos três grandes tragediógrafos antigos, o mais velho, e a trilogia a que temos acesso é, na sua vida, uma obra tardia. Tem, ainda, a particularidade de ser uma trilogia temática. As três peças, apesar de poderem ser representadas isoladamente, seguem uma trajetória narrativa, que é também uma trajetória temática, poética e filosófica. “Agamémnon” é a primeira das peças, e o seu ponto de partida é, de facto, uma chegada. Agamémnon regressa a Argos, depois da vitória dos gregos na Guerra de Troia.

