Rodrigo Francisco, diretor do Festival de Almada: “Começamos com uma canelada ao boicote, à censura e à cultura de cancelamento”

Esta é a 40º edição do festival, e à partida parece que mantém a mesma linha, não apresentando mudanças significativas…

Sim, é um número redondo. Uma das coisas que caracteriza o Festival de Almada é não ter mudanças muito bruscas. Penso que faltam eventos assim, que sejam esteios. Vivemos numa época em que as coisas estão sempre a mudar, e apesar de tudo sabemos que todos os anos há Natal e todos anos temos Festival de Almada. O público pode contar com um festival com uma programação diversificada, que procura sempre trazer os melhores criadores e os melhores intérpretes nas diferentes áreas das artes de palco, com um espaço de reflexão, no qual pode conhecer melhor os criadores, e com a festa. No ano passado, celebrámos o regresso ao ar livre com concertos de entrada gratuita todas as noites, e essa é uma prática que vamos manter este ano, porque teve muito sucesso. Mas não é só o público que sabe que pode contar com o festival, são também as companhias, os criadores e os intérpretes. Voltamos a ter grandes criadores mundiais…