TEP celebra 70 anos com a “Teoria das Três Idades” de Sara Barros Leitão: o espetáculo que rejeita ser espetacular

O Teatro Experimental do Porto (TEP) está a comemorar o seu 70.º aniversário e umas das formas de comemorar a data é a reapresentação da peça “Teoria das Três Idades”, nos dias 18 e 19 de junho, no Mosteiro de São Bento da Vitória. Este monólogo, escrito e protagonizado por Sara Barros Leitão, é um mergulho nos arquivos da emblemática companhia de teatro portuense. Estreado em 2018, quando o Expresso falou com a artista de 32 anos, este é um espetáculo que recusa ser espetacular.

Sara Barros Leitão, sozinha em cena, “sem palco ou confetes”, escuta a voz do avô, gravada numa cassete, que a instrui no engenho de tratar um arquivo e na arte de fazer o contrário disso mesmo, neste que é o trabalho artístico “mais importante” da sua carreira.