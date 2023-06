Tony: antissemitismo é tema da melhor peça, dois atores não-binários ganharam prémios pela primeira vez

Este domingo, decorreu na cidade de Nova Iorque a 76.ª edição dos Prémios Tony, que premeiam anualmente as melhores peças de teatro e os melhores atores da Broadway, e os dois prémios mais desejados, o de melhor peça e de melhor musical, foram para “Leopoldstadt” e “Kimberly Akimbo”, respetivamente.

A primeira segue a vida de uma família judaica da Áustria ao longo do século XX, tendo sido escrita pelo conceituado dramaturgo britânico Tom Stoppard. O tema do antissemitismo esteve também em destaque no musical “Parade”, que foi escrito e encenado pela primeira vez em 1998 e baseia-se na morte de Leo Frank, um homem de negócios judeu que foi vítima de um linchamento em 1915, no estado norte-americano da Georgia. “Parade” venceu o prémio de melhor ‘revival’ de um musical.

Já “Kimberly Akimbo” retrata as peripécias de uma jovem que sofre de uma condição genética rara que a faz envelhecer de forma prematura. No musical, a atriz Victoria Clark, de 63 anos, dá corpo à personagem de Kimberly, de 16 anos, numa interpretação que lhe valeu um Tony. De entre os nomeados nesta categoria, “Kimberly Akimbo” tinha de longe o menor orçamento, mas foi muito bem recebido pela crítica.

A título individual, Jodie Comer, que se destacou inicialmente na série “Killing Eve”, ganhou o prémio de melhor atriz numa peça pelo seu papel em “Prima Facie”, em que interpreta a única personagem em palco, uma advogada de defesa que é sexualmente agredida.